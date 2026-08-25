Bertoni: "Ieri sera batosta inaspettata. Oulai deve giocare sempre, Kean è troppo importante"

Le parole di Daniel Bertoni dopo la sconfitta dell'Olimpico

L'ex attaccante Viola, Daniel Bertoni, è intervenuto a Radio FirenzeViola: "La squadra deve amalgamarsi ma non mi aspettavo una batosta come questa. Hanno calciato poco in porta, non si è vista un'identità. Secondo me manca un regista, avrei schierato prima Oulai, dovrebbe giocare sempre. Entrare quando perdi 3-0 è difficile per chiunque. La partita era già compromessa. Kean è troppo importante per questa squadra, se parte serve un attaccante forte per sostituirlo. La Roma ha giocato a tutto campo e uomo su uomo, ha pressato bene e ha impedito alla Fiorentina di giocare".