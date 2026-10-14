Bertoni chiama a raccolta Firenze: “Con la vostra passione la Fiorentina può andare lontano”

L'appello di Daniel Bertoni

Daniel Bertoni, ex Viola e campione del mondo con l'Argentina nel 1978, è intervenuto nel podcast A Luci Spente, parlando della Fiorentina:

"Per me la rosa che è stata creata può per lottare per una coppa. Però lì sta alla mano della società, del direttore sportivo, dell'allenatore e principalmente dei calciatori; perché quelli che vanno in campo siamo noi".

Su Mastantuono e Pellegrino: "Da loro mi aspetto molto. Hanno qualità.

Su Oulai: "Per me è un calciatore diverso, con tutto il rispetto di tutti gli altri ragazzi eh, però si vede che è un regista nato".

Un appello a Firenze: "La Fiorentina è una delle squadre che più amo. Chiedo ai tifosi di stare vicino alla squadra. Questa squadra, con la passione, l'affetto e quel calore che avete voi fiorentini può andare molto avanti".