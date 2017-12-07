Bernardeschi: "Non è facile cambiare squadra ma qui rispetto alla Fiorentina c'è una mentalità diversa"

In un'intervista rilasciata a Il Corriere della Sera edizione di Torino, Federico Bernardeschi ha parlato del suo passaggio alla Juventus: "Non è facile cambiare ambiente e squadra, ma se scegli la Ju...

In un'intervista rilasciata a Il Corriere della Sera edizione di Torino, Federico Bernardeschi ha parlato del suo passaggio alla Juventus: "Non è facile cambiare ambiente e squadra, ma se scegli la Juve il cambio diventa una rivoluzione. Qui devi imparare subito che si gioca per vincere, in campo ma anche a carte, anche a briscola. Quando sono arrivato ho provato sensazioni diverse dal passato e visto cose che in altre squadre non ci sono. È la mentalità che fa la differenza".

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