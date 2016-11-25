Bernardeschi è nella lista dei desideri del Milan (cinese?). Ma la Fiorentina…
Bernardeschi piace per giugno, ma la Fiorentina da quell'orecchio non ci sente
Ampio spazio dedicato da Tuttosport alle mosse di mercato che potrebbero vedere protagonista il Milan (cinese?) nel prossimo mercato di gennaio. Nella lista dei desideri dei rossoneri, stilata dal quotidiano, compare anche il nome del talento della Fiorentina Federico Bernardeschi, protagonista anche ieri sera con una buona prestazione nonostante la sconfitta dei viola. Le manovre per cercare di convincere la società dei Della Valle a privarsi delle prestazioni del giocatore di Carrara dovrebbero però essere rimandate al prossimo giugno, quando il closing con la nuova proprietà cinese dovrebbe essere già cosa fatta. Tuttavia, sempre stando alle indiscrezioni riportate dal quotidiano oggi in edicola, la valutazione dell’esterno classe ’94 si aggirerebbe già sui 30 milioni, cifra al di sotto della quale la società gigliata non sembra essere assolutamente disposta a trattare.