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Berna: “Con il nostro impegno non meritiamo i fischi. Ma stiamo tornando…”

Il secondo gol avrebbe chiuso la partita, ma sta tornado la migliore Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 novembre 2016 21:46
Berna: “Con il nostro impegno non meritiamo i fischi. Ma stiamo tornando…” -
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Le parole di Bernardeschi al termine della partita con la Sampdoria che lo ha visto protagonista con il gol che aveva regalato il momentaneo vantaggio alla Fiorentina: "Oggi abbiamo fatto una grande gara, abbiamo fatto il possibile per raddoppiare ma purtroppo non ci siamo riusciti. Il 2-0 probabilmente avrebbe chiuso la gara, comunque stiamo tornando a vedere la migliore Fiorentina. I fischi di stasera? Personalmente non li condivido perché penso che quando una squadra mostra un impegno come quello con cui abbiamo giocato oggi non se li meriti, però i tifosi sono liberi di manifestare il loro pensiero".

Prosegue sul suo impiego in campo: "Il nuovo ruolo? Davanti stiamo provando tante soluzioni, ci scambiamo spesso ed i risultati si vedono; dobbiamo continuare così".

Conclude sulla nazionale: "Sono molto contento per la convocazione e carico per i prossimi impegni con la nazionale".

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