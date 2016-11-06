Berna: “Con il nostro impegno non meritiamo i fischi. Ma stiamo tornando…”

Il secondo gol avrebbe chiuso la partita, ma sta tornado la migliore Fiorentina

Le parole di Bernardeschi al termine della partita con la Sampdoria che lo ha visto protagonista con il gol che aveva regalato il momentaneo vantaggio alla Fiorentina: "Oggi abbiamo fatto una grande gara, abbiamo fatto il possibile per raddoppiare ma purtroppo non ci siamo riusciti. Il 2-0 probabilmente avrebbe chiuso la gara, comunque stiamo tornando a vedere la migliore Fiorentina. I fischi di stasera? Personalmente non li condivido perché penso che quando una squadra mostra un impegno come quello con cui abbiamo giocato oggi non se li meriti, però i tifosi sono liberi di manifestare il loro pensiero".

Prosegue sul suo impiego in campo: "Il nuovo ruolo? Davanti stiamo provando tante soluzioni, ci scambiamo spesso ed i risultati si vedono; dobbiamo continuare così".

Conclude sulla nazionale: "Sono molto contento per la convocazione e carico per i prossimi impegni con la nazionale".