Bergomi: "Gattuso rigenererà la squadra. A Firenze c'è voglia di un calcio diverso: è la persona giusta"

Le parole di Beppe Bergomi ai microfoni di Lady Radio

Beppe Bergomi, ex campione del mondo del 1982 e noto telecronista Sky, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare i temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

MERCATO FIORENTINA "Sergio Oliveira, Gonzales e Guedes? Se la Fiorentina riuscisse a centrarli tutti e tre darebbe un’impronta diversa. Hanno qualità e spirito di squadra, hanno tutto per fare bene nella Fiorentina. Sono tre giocatori che mi piacciono molto".

GATTUSO "Rino mi piace. In poco tempo saprà rigenerare la squadra e creare un gruppo senza alibi. A Firenze c’è voglia di un calcio diverso. È la persona giusta. Di Rino parlo solo bene".

VLAHOVIC "È uno che salta forte di testa, ed è già un punto a favore, ha velocità e difende palla. Ha tutto per diventare un calciatore importante. Vlahovic come Mandzukic? Non ha quel motore che ha Mario, è un giocatore diverso. Non ha lo stesso spirito di sacrificio".

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