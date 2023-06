Berardi, altro che fatta con la Lazio, il giocatore chiede 4 milioni netti a stagione per accettare

La Lazio non molla Domenico Berardi. L’attaccante del Sassuolo è un obiettivo della formazione della Capitale per la prossima stagione. Il presidente biancoceleste Claudio Lotito sarebbe disposto a fare uno sforzo per regalare il 29enne protagonista anche con la Nazionale di Roberto Mancini, da sempre un giocatore molto gradito a Maurizio Sarri. La società emiliana, si sa, è bottega molto cara specialmente per quanto riguarda i suoi gioielli. La richiesta sarebbe sui 22-23 milioni pagabili in un’unica tranche mentre il giocatore, riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, avrebbe alzato le pretese di ingaggio salendo a quota 4 milioni di euro. Lo riporta TMW

