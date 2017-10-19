Benevento in allarme rosso: si fermano Ciciretti, Di Chiara e Parigini

Seduta pomeridiana di allenamento per il Benevento ieri che si è ritrovato al campo di via Ariella a Paduli. Che sia un momento poco propizio per la strega è risaputo, ma certo è che i guai non vengon...

Seduta pomeridiana di allenamento per il Benevento ieri che si è ritrovato al campo di via Ariella a Paduli. Che sia un momento poco propizio per la strega è risaputo, ma certo è che i guai non vengono mai da soli. Distorsione accusata alla caviglia da Ciciretti che di fatto lo esclude dalla prossima partita con la Fiorentina. Stessa sorte per Parigini che ieri non si è allenato. Da considerare fuori gioco anche Costa, che nel ruolo di centrale difensivo si va ad assommare alle assenze di Lucioni e di Antei. Nella seduta di ieri si è fermato anche Di Chiara. E’ inutile dire che i guai non finiscono mai in casa giallorossa. Sembra invece migliorare D’Alessandro che ha accumulato giri di campo. La speranza del tecnico è che possa essere disponibile per domenica.

Fonte: sottopagine.it