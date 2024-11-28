Beltran sempre più decisivo: 2 gol e 3 assist in 9 partite. L'argentino vuole tornare protagonista

Dopo l'infortunio di Gudmundsson, Lucas Beltran è diventato insostituibile nel gioco della Fiorentina. Un giocatore "a tutto tondo", senza un ruolo ben definito, ma sempre a disposizione di mister Pal...

Dopo l'infortunio di Gudmundsson, Lucas Beltran è diventato insostituibile nel gioco della Fiorentina. Un giocatore "a tutto tondo", senza un ruolo ben definito, ma sempre a disposizione di mister Palladino, che ancora non lo ha catalogato come trequartista o punta. Poco importa, perchè quando l'argentino viene chiamato in causa risponde sempre presente. Attaccante che svaria molto nella trequarti avversaria, venendo spesso a prendere il pallone per creare spazio alle proprie spalle, favorendo gli inserimenti dei compagni di squadra. Beltran il posto da titolare se lo sta meritando tutto.

E non solo perchè Kouame sta facendo tanta fatica in Conference e in campionato, ma proprio perché l'importanza dell'ex River nella formazione titolare è diventata decisiva. L'appoggio ad Adli a Como per la rete che ha sbiancato un match molto bloccato, ne è la dimostrazione. Questa sera contro il Paphos lo può dimostrare nuovamente. Per il momento la viola ha due certezze, la prima è che ancora non è stato trovato un vice Kean, l'altra, è che anche senza Gudmundsson, la formazione gigliata, può dormire sonni tranquilli.

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