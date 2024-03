Beltran: “Olimpiadi? Sarebbe incredibile se Mascherano mi scegliesse, un vero orgoglio”

Intervenuto ai microfoni ufficiali dell’Albiceleste, il centravanti della Fiorentina e della Nazionale argentina, Lucas Beltran, ha così parlato: “È incredibile segnare per la Nazionale. Questi gol sono arrivati nella mia prima partita ufficiale con questa maglia, nonostante fosse un’amichevole. Significa molto per me e la mia famiglia, ed è la ricompensa per il lavoro che ho svolto in questi anni. Orgoglio e felicità direi che sono i sentimenti che mi vengono in mente”.

E sulle possibilità di andare alle Olimpiadi di Parigi per rappresentare l’Argentina: “Sarebbe incredibile se il Ct Mascherano mi scegliesse, un vero orgoglio. Le aspettative per il torneo di Parigi sono alte ma dobbiamo ancora lavorare tanto e aggiungere pedine importanti da qui alla prossima estate”.

