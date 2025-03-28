Beltran: "Fortunato a giocare in Europa, sei più considerato. Mi aiuta a restare nel giro dell'Argentina"

Durante l'intervista concessa a ESPN Argentina, l’attaccante della Fiorentina, Lucas Beltran, ha parlato così alle differenze tra il calcio sudamericano e il calcio europeo: “Noi argentini screditiamo...

Durante l'intervista concessa a ESPN Argentina, l’attaccante della Fiorentina, Lucas Beltran, ha parlato così alle differenze tra il calcio sudamericano e il calcio europeo: “Noi argentini screditiamo abbastanza spesso il nostro campionato e il nostro calcio. Ho la fortuna di giocare in Europa e qui ci sono i migliori, ma anche in Argentina il livello è molto importante. Sono stupito da quello che sta facendo la nostra Nazionale. Tra i due tipi di calcio ci sono tante differenze a livello di gioco, ma il nostro calcio rimane uno dei migliori. Giocare in Europa ti aiuta in ottica Nazionale perché sei più considerato. Alla fine giochi ogni weekend contro le top squadre del mondo”.