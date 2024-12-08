Beltrán: "Dobbiamo continuare così per portare a casa un risultato positivo per noi"

A Dazn è intervenuto all'intervallo l'attaccante viola Lucas Beltrán per commentare la prestazione del primo tempo

Durante l'intervallo prima dell'inizio del secondo tempo di Fiorentina-Cagliari, a Dazn ha parlato l'attaccante argentino viola Lucas Beltrán che sta giocando alle spalle di Kouamé: "Stiamo giocando bene, dobbiamo continuare così e non sarà semplice però faremo il massimo per portare a casa questo risultato positivo per noi, dobbiamo continuare con lo stesso atteggiamento che abbiamo fatto vedere nel primo tempo. Sarebbe bello ripartire oggi con un risultato a noi favorevole."

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