Belotti: "Sarà dura tornare a Corverciano, Davide ci manca. Felice per il gol ma.."

Dopo la partita di ieri ha parlato in zona mista il giocatore del Torino Andrea Belotti. Queste le sue parole: Il mio gol? Fa sempre piacere, avrei preferito vincere

Dopo la partita di ieri ha parlato in zona mista il giocatore del Torino Andrea Belotti. Queste le sue parole: Il mio gol? Fa sempre piacere, avrei preferito vincere ma è andata male. Con il Torino stiamo passando un momento difficile dove non ci vengono facilmente le cose però dobbiamo cercare di rimanere uniti e compatti perché solo come squadra ne possiamo uscire". Poi su Astori: "Sicuramente sarà difficile il ritorno al centro tecnico perché la sua morte è una cosa che ha toccato tutti. Soprattutto sarà veramente difficile rientrare in quella palestra dove era stata allestita la sua camera ardente". Ieri il 'Gallo' ha, tra l'altro, indossato una fascia speciale in onore del capitano viola, con la seguente dedica: "Ci tengo solo a dirti grazie per tutto quello che sei stato, per quello che sei e per quello che sarai per tutti noi!!! Ciao Asto…".

A riportarlo è il Corriere dello Sport