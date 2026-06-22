Bellagarde ammette: "In passato la Fiorentina mi voleva, ma ho seguito i consigli della mia famiglia"
Il centrocampista di Haiti ha rivelato alcuni retroscena sulla sua carriera
A cura di Redazione Labaroviola
22 giugno 2026 13:18
Il centrocampista di Haiti Bellagarde ha rivelato ad alcuni media Turchi alcuni retroscena di mercato che riguardano la sua carriera. Bellagarde ha infatti ammesso: "In passato mi volevano sia Fiorentina che Galatasaray, ma io ho seguito i consigli della mia famiglia di non essere mai ossessionato dai soldi e di non agire in fretta."