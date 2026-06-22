Bellagarde ammette: "In passato la Fiorentina mi voleva, ma ho seguito i consigli della mia famiglia"

Il centrocampista di Haiti ha rivelato alcuni retroscena sulla sua carriera

Il centrocampista di Haiti Bellagarde ha rivelato ad alcuni media Turchi alcuni retroscena di mercato che riguardano la sua carriera. Bellagarde ha infatti ammesso: "In passato mi volevano sia Fiorentina che Galatasaray, ma io ho seguito i consigli della mia famiglia di non essere mai ossessionato dai soldi e di non agire in fretta."