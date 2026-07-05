Beldenti in viola per quasi 1 milione, L'Union Brescia commenta: "Offerta economica incredibile per un 2010"

Il calciatore classe 2010 va alla Fiorentina per 950 mila euro, il giovane si unirà alla squadra Primavera. Incetta di giovani da parte di Fabio Paratici.

Non solo il mercato dei grandi. La Fiorentina sta facendo anche incetta di talenti per quel che riguarda il settore giovanile. Nei giorni scorsi la firma di Dennis Beldenti, centrale classe 2010 che ha raggiunto il fratello alla Fiorentina. A questo proposito sono arrivate le parole del presidente dell’Union Brescia, Giuseppe Pasini, che ha commentato l’affare. «Era difficile per noi trattenerlo a livello di competitività e crescita per lui sul campo. C’era inoltre un’offerta economica incredibile per un 2010: perché 950.000 euro non sono certo cosa che si vede tutti i giorni».

Stessa cifra che la Fiorentina ha messo sul piatto del Verona per Fortune Egharevba, altro talento classe 2010 che gioca in attacco. Lì dove i dirigenti viola porteranno a breve un altro elemento interessante. Si tratta di Marco Aurelio Conti, attaccante classe 2012, che lascia la Lazio dopo una stagione da 21 gol con l’Under 14 biancoceleste. Si tratta di uno dei prospetti più importanti del settore giovanile del club di Lotito. Ulteriore segnale di come la dirigenza gigliata, capitanata a livello tecnico da Fabio Paratici, abbia intenzione di rinforzare la Fiorentina in ogni ambito. Dalla prima squadra al settore giovanile. Innesti che strizzano l’occhio al futuro, compresa la costruzione della squadra Under 23 che nell’idea di Paratici dovrà nascere nelle prossime stagioni.

Lo riporta stamattina in edicola La Nazione