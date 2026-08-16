BBC riporta: "i procuratori di Sancho lo vogliono portare fuori dalla Premier dopo le ultime esperienze"

L'esterno inglese può ripartire fuori dalla Premier League

Secondo quanto riportato dalla BBC, il giocatore inglese Jadon Sancho vuole ripartire fuori dalla Premier League dopo le esperienze con Chelsea ed Aston Villa. Il giocatore è stato offerto anche alla Fiorentina senza successo, ma il suo entourage lo vorrebbe portare in un altro campionato. Ci sono dubbi soprattutto sulla sua tenuta fisica e mentale, ma il talento del giocatore non è in discussione e potrebbe essere una valida idea per l'esterno che manca a Grosso.