BBC riporta: "i procuratori di Sancho lo vogliono portare fuori dalla Premier dopo le ultime esperienze"
L'esterno inglese può ripartire fuori dalla Premier League
A cura di Redazione Labaroviola
16 agosto 2026 19:22
Secondo quanto riportato dalla BBC, il giocatore inglese Jadon Sancho vuole ripartire fuori dalla Premier League dopo le esperienze con Chelsea ed Aston Villa. Il giocatore è stato offerto anche alla Fiorentina senza successo, ma il suo entourage lo vorrebbe portare in un altro campionato. Ci sono dubbi soprattutto sulla sua tenuta fisica e mentale, ma il talento del giocatore non è in discussione e potrebbe essere una valida idea per l'esterno che manca a Grosso.