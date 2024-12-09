Bazzani: "Bologna ha dominato la Juventus come nessuno, ma gli manca il cinismo della Fiorentina"

Fabio Bazzani ha raccontato in diretta su Dazn la partita tra la Fiorentina e il Cagliari, le sue opinioni il giorno dopo la partita

Fabio Bazzani, ex calciatore che commenta e racconta le partite su Dazn, tra cui quella della Fiorentina contro il Cagliari, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"La Fiorentina è una squadra bella ma anche umile, capace di collaborare tra le partite e determinata a non subito goal. È un tipo di bellezza che nel calcio fa la differenza. Questa squadra rispecchia pienamente il suo allenatore, che prepara ogni partita con grande umiltà e attenzione Possiede qualità, ma anche uno spirito di sacrificio che fa la differenza i risultati stanno dando ragione a Palladino: la Fiorentina sta conquistando punti soprattutto grazie alla difesa.

Guardando alla classifica, Inter, Napoli e Atalanta sono un gradino sopra le altre, ma per il quarto posto c'è una corsa aperta e tutti possono sognare. Sulla carta la Juventus potrebbe essere la preferita, ma il campo racconta una storia diversa. Anche la Fiorentina, insieme alla Lazio, può ambire a un posto di rilievo. Il Milan, con il suo andamento altalenante, non sembra superiore alla viola o alle altre squadre in lotta per i vertici della classifica.

La sfida contro il Bologna sarà una partita spettacolare: due squadre forti e consapevoli dei propri mezzi. Il Bologna ha messo sotto la Juventus, ha giocato una partita di dominio totale come mai nessuno aveva fatto in casa della squadra bianconera ma è mancato il cinismo che invece sta avendo la Fiorentina"

GRAZIANO CESARI FA CHIAREZZA SUL GOL SEGNATO DALLA FIORENTINA

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