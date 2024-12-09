Cesari fa chiarezza sul gol della Fiorentina: "Regolare perchè il portiere del Cagliari vede la palla"
Qualcuno ha insinuato dubbi sulla regolarità del gol della Fiorentina contro il Cagliari per via della posizione di fuorigioco di Kouamè che si trova nelle vicinanze del portiere rossoblù, fa chiarezz...
Qualcuno ha insinuato dubbi sulla regolarità del gol della Fiorentina contro il Cagliari per via della posizione di fuorigioco di Kouamè che si trova nelle vicinanze del portiere rossoblù, fa chiarezza su questo, come detto anche a Open Var (LEGGI QUI LA CONFERMA ARBITRALE)
"Il gol è assolutamente regolare, bisogna vedere se Kouamè impatta o disturba il portiere, la regola è cambiata, va visto non il cono ma la direttrice che va dagli occhi al pallone quindi il portiere guarda nel momento in cui Cataldi scaglia il tiro, quindi gol perfettamente regolare, Kouamè non disturba perchè non si muove
https://www.labaroviola.com/open-var-gol-di-cataldi-regolare-kouame-e-in-fuorigioco-ma-non-impatta-il-portiere-vede-partire-il-pallone/280074/