Batistuta sarà al Franchi, ma la festa è già cominciata: le stelle viola pronte a riabbracciare Firenze

Il 2 settembre il Franchi si prepara a vivere una grande festa nell’ambito dei festeggiamenti per il centenario viola, con tanti dei campioni che hanno fatto grande Firenze pronti a tornare in campo.

Bati torna in campo «Non vedo l’ora» I ’convocati’ viola Un altro nome da brividi si aggiunge alla lunga lista degli ospiti attesi a Firenze per la grande festa del centenario della Fiorentina. Gabriel Omar Batistuta ha confermato la sua presenza al Franchi per l’appuntamento del prossimo 2 settembre (ma ci sarà anche il 29 agosto), quando andrà in scena il match evento tra le Legends di Operazione Nostalgia e la Fiorentina All Stars. «Ciao ragazzi. Il 2 settembre ci vediamo al Franchi, andiamo tutti a festeggiare la Fiorentina, vi mando un abbraccio grande e non vedo l’ora che arrivi quel giorno», ha richiarato il Re Leone in un video diffuso sui social.

Oltre a lui, nella squadra gigliata sono già stati ufficializzati i seguenti elementi: Frey, Pizarro, Di Livio, Giuseppe Rossi, Dainelli, Mutu, Pasqual, Jorgensen, Toldo, Cois, Borja Valero, Toni, Bressan, Torricelli, Pazzini, Gobbi, Gonzalo Rodriguez e Flachi. Restano solo sei maglie da assegnare.

Lo scrive questa mattina in edicola La Nazione