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(VIDEO) Batistuta chiama Firenze: “Ci vediamo al Franchi, andiamo tutti a festeggiare la Fiorentina”

L’ex bomber viola sarà protagonista delle celebrazioni per il Centenario

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 agosto 2026 14:25
(VIDEO) Batistuta chiama Firenze: “Ci vediamo al Franchi, andiamo tutti a festeggiare la Fiorentina” -
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Il conto alla rovescia verso il Centenario della Fiorentina entra nel vivo e il prossimo 2 settembre il Franchi si prepara a riabbracciare uno dei più grandi giocatori della storia viola: Batistuta.

È stato lo stesso ex attaccante argentino a mandare un messaggio ai tifosi, invitandoli a partecipare alla grande festa per i 100 anni del club: “Ciao ragazzi, come state? Ci vediamo il 2 settembre al Franchi, mi raccomando, andiamo tutti a festeggiare la Fiorentina. Vi mando un abbraccio grande e non vedo l’ora che arrivi il 2”.

Un ritorno particolarmente atteso per una delle figure più amate nella storia della Fiorentina, che tornerà a Firenze per celebrare insieme ai tifosi un traguardo storico per il club.

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