Batigol: Il Legame Indissolubile con La Viola

Firenze è una città conosciuta per il suo patrimonio culturale, avendo dato i natali a Michelangelo Buonarroti e Dante Alighieri. Milioni di turisti visitano la città ogni anno per ammirare i suoi mon...

Firenze è una città conosciuta per il suo patrimonio culturale, avendo dato i natali a Michelangelo Buonarroti e Dante Alighieri. Milioni di turisti visitano la città ogni anno per ammirare i suoi monumenti famosi, e, contro ogni previsione, tra questi c’è anche una statua dedicata a un calciatore. Si tratta di Gabriel Batistuta, che ha lasciato un segno indelebile nella città, tanto da essere considerato una vera leggenda.



L’argentino ha trascorso 9 stagioni indossando la maglia viola della Fiorentina, e ogni tifoso della Viola lo vede come una divinità del calcio. Soprannominato “Batigol,” è ricordato non solo come uno dei migliori marcatori nella storia del calcio, ma anche come un giocatore che ha incarnato il significato di lealtà nello sport d’élite.

Ha iniziato il suo percorso calcistico nella squadra giovanile del Platense, dove si è distinto tra i suoi coetanei. Marcelo Bielsa, che in seguito sarebbe diventato una figura leggendaria del calcio, ha riconosciuto il potenziale di Batistuta e lo ha portato al Newell's Old Boys. Bielsa avrà un ruolo cruciale nella carriera di Batistuta, essendo in seguito il commissario tecnico della nazionale argentina. Batistuta considera Bielsa l'allenatore più importante della sua carriera e, come afferma nella sua biografia, “colui che mi ha insegnato ad allenarmi anche nei giorni di pioggia. Mi ha insegnato tutto.”

Dopo una sola stagione con la squadra di Rosario, Batistuta si trasferì al River Plate nel 1989. Tuttavia, il rapporto con l’allenatore Daniel Passarella non fu dei migliori, e Batistuta cambiò nuovamente squadra. Il suo passaggio al grande rivale, il Boca Juniors, fece scalpore nel calcio argentino, ma fu la mossa giusta per Batigol: concluse la stagione come capocannoniere del campionato e vinse il titolo di Primera División nel 1991.

Dopo quella stagione, Batistuta fu il protagonista assoluto della nazionale argentina che vinse la Copa America, risultando il miglior marcatore del torneo con 6 gol. I riflettori dei principali club europei si accesero su Batistuta, che poco dopo si unì alla Fiorentina.

In quel periodo, Mario Cecchi Gori aveva preso il controllo del club e portò Batistuta a Firenze, dove divenne subito il volto della squadra. Segnò 13 gol nella sua prima stagione in viola, ma le cose presero presto una brutta piega. Cecchi Gori morì, e il figlio Vittorio non ebbe lo stesso successo nella gestione del club.

Nel 1993, la Fiorentina retrocesse in Serie B. I 16 gol di Batistuta in quella stagione non bastarono, poiché la squadra perse l'ultima partita del campionato, perdendo così il posto nella massima serie. Tutti pensavano che Batistuta avrebbe lasciato il club, essendo un marcatore di livello mondiale, ma lui dimostrò la sua lealtà e rimase a Firenze. Nonostante i problemi finanziari e manageriali, Batistuta si rivelò più grande di tutto ciò e riportò la squadra in Serie A la stagione successiva, segnando ancora 16 gol e vincendo il titolo della Serie B.

Tornati nella massima serie, Batistuta dominò il campionato e fu il capocannoniere della stagione 1994-95 con 26 gol. Segnò nelle prime 11 partite della stagione, stabilendo un nuovo record in Serie A, precedentemente detenuto da Ezio Pascutti, leggenda del Bologna.

La stagione 1995-96 fu la migliore della Fiorentina con Batistuta. La squadra inanellò una striscia di 15 partite senza sconfitte, concludendo al quarto posto in Serie A. Il momento clou della stagione, e probabilmente il più significativo del decennio, fu la vittoria della Coppa Italia, il primo trofeo della squadra dopo 20 anni. Batistuta segnò in entrambe le gare della finale contro l’Atalanta, e non si fermò lì. Pochi mesi dopo, segnò entrambe le reti nel 2-1 contro il Milan, al San Siro, che regalò alla Fiorentina la Supercoppa Italiana.

La squadra partecipò alla Coppa delle Coppe UEFA 1996-97, arrivando fino alla semifinale, dove il Barcellona si rivelò troppo forte.

In quel periodo, Batistuta era probabilmente il miglior attaccante del mondo. Era in grado di segnare in ogni modo, dentro o fuori dall'area di rigore, e dominava nel gioco aereo. Alto, forte e rapido allo stesso tempo, Batigol era un incubo per qualsiasi difensore, sia con la Fiorentina che con l’Argentina.

Batistuta segnò oltre 20 gol in ciascuna delle tre stagioni successive, ma la Fiorentina rimase sempre un passo indietro rispetto alle migliori squadre del campionato. Desiderava vincere lo Scudetto e, nel 2000, si trasferì alla Roma per una cifra di 36 milioni di euro, la più alta mai pagata per un giocatore sopra i 30 anni all’epoca.

La Roma vinse lo Scudetto la stagione successiva, con Batistuta che segnò 20 gol in 26 partite di Serie A. Rimase nella capitale italiana per altre due stagioni, fece una breve parentesi in prestito all’Inter e si trasferì in Qatar, dove si ritirò nel 2005.

La carriera di Gabriel Batistuta lo ha visto segnare ovunque abbia giocato, ma è un dato di fatto che i suoi giorni più memorabili furono a Firenze. Pochi giocatori hanno lasciato un segno così profondo in un club come Batistuta con la Fiorentina. È in cima alla lista dei migliori marcatori della storia del club con 151 gol in Serie A e un totale di 207 reti.

Batistuta avrebbe avuto un posto nei record della Fiorentina per sempre, ma i tifosi lo ricordano per molto più di quanto dicano i numeri. Decise di rimanere con la squadra quando toccò il fondo con la retrocessione del 1993, anche se avrebbe potuto facilmente andare a giocare in qualsiasi top club europeo. Batistuta è stato il motivo principale del cambiamento di scenario per la squadra di Firenze. Quella retrocessione avrebbe potuto segnare un lungo periodo difficile per la squadra, ma la classe di Batistuta trasformò quel decennio in un’era d’oro per il club, culminata con la vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana nel 1996.

Batistuta fu altrettanto straordinario anche in ambito internazionale. Rappresentò l’Argentina in tre Mondiali, segnando un totale di 10 gol. Era il miglior marcatore della storia dell’Argentina prima dell’arrivo di Leo Messi, che lo superò con 13 gol.

Batistuta ha lasciato un segno indelebile ovunque abbia giocato: è un eroe a Firenze, un campione a Roma e un’icona in Argentina.