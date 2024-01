Barzagli non ha dubbi: “Questo Vlahovic è meglio di quello della Fiorentina per sviluppo del gioco”

Andrea Barzagli, ex giocatore della Juventus, direttamente dagli studi di Dazn, ha parlato dopo la gara della squadra bianconera contro il Lecce che ha visto in Dusan Vlahovic in grande spolvero con due gol: “Questo è il migliore di sempre? “Questo Vlahovic è più forte di quello della Fiorentina per sviluppo del gioco, se continua cosi sarà ancora più forte di quello li in tutto e per tutto”

