Barrenechea sempre più fuori dai radar Fiorentina. Romano: "È in chiusura al Benfica, contratto di 5 anni"

Enzo Barrenechea sempre più fuori dai radar della Fiorentina. Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Benfica sta per chiudere la trattativa con l’Aston Villa per Enzo Barrenechea. Il club in...

Enzo Barrenechea sempre più fuori dai radar della Fiorentina. Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Benfica sta per chiudere la trattativa con l’Aston Villa per Enzo Barrenechea. Il club inglese dovrà accettare i dettagli finali della proposta. Barrenechea ha già detto sì al Benfica con un contratto di cinque anni. Il centrocampista argentino, dunque, è a un passo dal vestire la maglia del club lusitano.