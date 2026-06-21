Baroni nel mirino viola? TMW: "Ha una clausola di 25 mln, interessati anche Chelsea e Borussia Dortmund"

Interesse della Fiorentina per il talento argentino: spuntano anche Chelsea e Borussia Dortmund

Si chiama Giovanni Baroni ed é il 10... dell'Argentina. Ha solo 17 anni la nuova stellina sudamericana finita nel mirino della Fiorentina (e non solo) per la prossima stagione. Trequartista, centrocampista centrale o esterno d'attacco a destra, il classe 2009 gioca nel Talleres ed è già nel giro della prima squadra. Sono del resto ben 15 le sue presenze stagionali, con un gol e tre assist tra Torneo Apertura e coppe varie: presenze che hanno confermato ulteriormente il potenziale del crack di Morteros. Ci sono anche Chelsea e Borussia DortmundArgentino con chiare origini italiane (avrà presto il passaporto italiano), Baroni è un mancino alto oltre 185 centimetri che ama giocare a piede invertito e rientrare sul sinistro per calciare in porta. Piace anche a Borussia Dortmund e Chelsea, oltre al club di Commisso, da qui l'esigenza di convincerlo con un progetto tecnico volto a valorizzarlo fin da subito nel calcio dei grandi per farlo desistere dinanzi a chiamate senza dubbio più suggestive. Clausola da 25 milioni, ma può partire a menoProtagonista nell'ultimo Sudamericano Sub17, giocato da protagonista e appunto con la maglia numero 10 dell'Albiceleste sulle spalle, Baroni ha una clausola di risoluzione da 25 milioni di euro, anche se potrebbe salutare il Talleres per qualcosa in meno: 15 più bonus # , vociferano dalle parti di Córdoba. My name is... Giovanni Baroni, intanto, sembra già una nuova hit estiva. Lo riporta Tuttoilmercatoweb.com