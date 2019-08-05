Barone: "Vogliamo fare il centro sportivo nuovo e costruire una Fiorentina molto competitiva"

Joe Barone ha parlato nella conferenza stampa sul calciomercato della Fiorentina e della nuova squadra: "Stiamo lavorando per la data del dieci agosto. Ogni giorno il mercato offre diverse opportunità...

A cura di Redazione Labaroviola 05 agosto 2019 18:06

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