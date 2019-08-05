Barone: "Vogliamo fare il centro sportivo nuovo e costruire una Fiorentina molto competitiva"
Joe Barone ha parlato nella conferenza stampa sul calciomercato della Fiorentina e della nuova squadra: "Stiamo lavorando per la data del dieci agosto. Ogni giorno il mercato offre diverse opportunità...
Joe Barone ha parlato nella conferenza stampa sul calciomercato della Fiorentina e della nuova squadra: "Stiamo lavorando per la data del dieci agosto. Ogni giorno il mercato offre diverse opportunità che il giorno precedente non c'erano. Vogliamo fare il centro sportivo nuovo e costruire una Fiorentina in linea con l’importanza di Firenze nel mondo. Stiamo cercando di creare una squadra che possa essere molto competitiva. Chiesa? E’ un nostro giocatore, è inutile fare sempre la solita domanda. E’ un calciatore della Fiorentina".