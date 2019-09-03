Barone: "Montella resta a Firenze, non è messo in discussione. Ribery colpo più bello"

In conferenza stampa ha parlato anche Joe Barone, queste le sue parole:"Ringrazio Pradè, per me era il primo mercato. C'è stata tanta sinergia, con Pradè ma pure col resto dello staff. Abbiamo iniziat...

In conferenza stampa ha parlato anche Joe Barone, queste le sue parole:

"Ringrazio Pradè, per me era il primo mercato. C'è stata tanta sinergia, con Pradè ma pure col resto dello staff. Abbiamo iniziato con tantissimi giocatori, oggi abbiamo una rosa di 28. La trattativa più bella, complicata e importante è quella di Franck Ribery. Aveva tante squadre dietro

Montella? Siamo tranquilli. Quelle che sono uscite sono notizie false, lui sta facendo un grandissimo lavoro. Purtroppo abbiamo iniziato male, ma abbiamo una rosa importante con giovani di buon livello e altri giocatori più esperti".