Barone: “I gol arriveranno, non sono preoccupato. Oggi dobbiamo fare bene, non è una partita come le altre”

Joe Barone è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita di Fiorentina–Juventus. Ecco le sue parole: “Siamo una squadra che creiamo tanto, con un’identità precisa. Le nostre statistiche sono molto alte. Ovviamente davanti alla porta dobbiamo fare meglio, ma non siamo preoccupati. Oggi dobbiamo fare una grande partita, che non sarà mai come le altre. Dusan? Ormai non ci pensiamo più, è il passato. Noi penseremo solo a fare la nostra partita. Jovic? Qualsiasi attaccante ha bisogno di fiducia e continuità. Lui ha bisogno di conoscere il sistema di gioco, serve tempo. Oggi manca Jack, che ha perso il padre. Detto ciò, siamo una squadra che corre e pressa tanto. Il nostro centrocampo è veloce e attento, aspettando Castrovilli”