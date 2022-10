Barone: “Ci auguriamo una grande partita. Ci vuole pazienza, crediamo nel nostro progetto”

Il dg viola Joe Barone è stato intercettato ai microfoni di Dazn nel prepartita di Atalanta-Fiorentina. Ecco le sue parole: “È sempre stimolante giocare una partita con una squadra che è in cima alla classifica. Noi giochiamo sempre un calcio molto propositivo, sarà una partita di livello. Siamo molto preparati, Italiano ha preparato bene la gara nella sosta. Ci auguriamo di giocare una grande partita. Ovviamente nel progetto Atalanta c’è voluto tempo. Per noi è il quarto che siamo qua, al terzo siamo arrivati in Europa. Ci vuole pazienza. Siamo molto fiduciosi di ciò che stiamo facendo, Commisso ha fatto investimenti importanti sul Viola Park e significa molto. Ci vuole tempo, come è servito all’Atalanta. Noi siamo la società che dimostriamo, sia in Italia che in Europa”.