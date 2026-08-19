Barak, Nzola e Sottil fuori dal progetto di Grosso. Nazione: “Il problema principale? Ingaggi pesanti”

Ingaggi da tagliare per giocatori che non rientrano nei piani

A due settimane dalla chiusura del mercato, in casa Fiorentina resta aperto il capitolo che è legato agli esuberi. Barak, Nzola e Sottil sono ormai da tempo ai margini del progetto tecnico di Fabio Grosso, ma per il momento nessuno dei tre ha trovato una sistemazione concreta. Il problema principale riguarda gli ingaggi, piuttosto pesanti per giocatori che non rientrano nei piani.

Antonin Barak attende una soluzione dopo il naufragio dell'operazione con l'Apoel Nicosia, mentre per Nzola e Sottil non si è mai mosso realmente niente di concreto. Si tratta di giocatori che lasceranno Firenze nei prossimi quattordici giorni e che torneranno utili a chi cerca occasioni negli ultimi istanti di mercato. Anche se non sarà così facile. Lo scrive La Nazione.