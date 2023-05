Barak: “Ero sereno, sapevo che avremmo passato il turno. È stato bellissimo, adesso due finali”

Antonin Barak ha parlato a Dazn dopo la vittoria della Fiorentina in Conference. La squadra viola ha conquistato la finale grazie proprio al gol di Barak nei minuti finali dei tempi supplementari:

Ero molto sereno, avevo grande fiducia nella nostra squadra, non avevo dubbi, ero anche troppo sereno. Ho visto che siamo entrati in campo sotto pressione, di solito non giochiamo così. Anche il Basilea poteva far qualche gol nel primo tempo ma non sono stati lucidi. È stato bellissimo, le cose andavano bene per noi da tante partite, due finali è bellissimo