Balotelli: “Mi piacerebbe tornare in Italia lascerò Nizza. Mi seguono diversi club in Serie A”
L’attaccante del Nizza, Mario Balotelli ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il suo futuro con una chiara apertura al ritorno in Italia:“Con ogni probabilità non resterò al Nizza, per quanto an...
L’attaccante del Nizza, Mario Balotelli ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il suo futuro con una chiara apertura al ritorno in Italia:
“Con ogni probabilità non resterò al Nizza, per quanto ancora non lo so con sicurezza. Ma dovrebbe essere la mia ultima stagione qui, nonostante sia stata la mia migliore in Ligue 1. Mi piacerebbe tornare a giocare in Italia ed effettivamente ci sono diversi club italiani che mi seguono. Tra questi però non c’è il Milan, non c’è alcuna possibilità di ritorno”.
Che la Fiorentina possa essere una delle pretendenti al sempre chiacchierato attaccante?
Fonte: Sky