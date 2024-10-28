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Balotelli è arrivato a Genova: "Fuoco dentro? Lo vedrete". Sarà convocato con la Fiorentina?

Il Genoa corre ai ripari ed è pronto ad accogliere Mario Balotelli. Nella nottata di ieri l'arrivo nel capoluogo ligure, questa mattina le visite mediche col club ligure. Ai cronisti presenti all'este...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 ottobre 2024 14:25
Balotelli è arrivato a Genova: "Fuoco dentro? Lo vedrete". Sarà convocato con la Fiorentina? -
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Il Genoa corre ai ripari ed è pronto ad accogliere Mario Balotelli. Nella nottata di ieri l'arrivo nel capoluogo ligure, questa mattina le visite mediche col club ligure. Ai cronisti presenti all'esterno della clinica, l'attaccante ha così risposto alle domande: "Sono carico, non ho tanta voglia di parlare, voglio solo cominciare".

Gilardino ha detto che ha il fuoco dentro...
"Lo vedrete...".

Un saluto ai tifosi del Genoa?
"Un saluto ai tifosi del Genoa. Ci vediamo allo stadio e speriamo bene. Darò tutto me stesso".

Fra quanto tempo sarà pronto per giocare?
"Spero presto".

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