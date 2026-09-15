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Ballardini: “Una vittoria non risolve i problemi della Fiorentina. A Grosso andava dato più tempo”

Ballardini critica la scelta di esonerare Grosso troppo presto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 settembre 2026 13:58
Ballardini: “Una vittoria non risolve i problemi della Fiorentina. A Grosso andava dato più tempo” - Firenze, Stadio Franchi, 29.08.2026, Fiorentina-Frosinone, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 29.08.2026, Fiorentina-Frosinone, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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L'ex allenatore del Genoa, Davide Ballardini è intervenuto a TMW: “Ho visto Venezia-Fiorentina. Dopo una partita non puoi dire che le cose si sono aggiustate, sarebbe superficiale dirlo. È una squadra con tanti volti nuovi, ha bisogno di tempo affinché diventi gruppo”.

Grosso ha fatto benissimo a Sassuolo, che fa squadre altamente competitive. Probabilmente gli andava dato più tempo. Dopo una vittoria non hanno certo risolto tutti i problemi”.


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