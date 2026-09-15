Ballardini: “Una vittoria non risolve i problemi della Fiorentina. A Grosso andava dato più tempo”
Ballardini critica la scelta di esonerare Grosso troppo presto
A cura di Redazione Labaroviola
15 settembre 2026 13:58
L'ex allenatore del Genoa, Davide Ballardini è intervenuto a TMW: “Ho visto Venezia-Fiorentina. Dopo una partita non puoi dire che le cose si sono aggiustate, sarebbe superficiale dirlo. È una squadra con tanti volti nuovi, ha bisogno di tempo affinché diventi gruppo”.
“Grosso ha fatto benissimo a Sassuolo, che fa squadre altamente competitive. Probabilmente gli andava dato più tempo. Dopo una vittoria non hanno certo risolto tutti i problemi”.