Balla la panchina di Tudor, Palladino tra i candidati alla sostituzione con Spalletti e Mancini

Aria già pesante in quel di Torino. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” Igor Tudor rischia l’esonero in casa Juventus. I bianconeri sono a secco di vittorie dal 13 settembre e ieri hanno perso la prima partita in campionato per mano del Como di Cesc Fabregas. In caso di esonero i nomi vagliati dalla Juventus sono quelli vociferati sulle prime pagine dei giornali. Spalletti e Mancini intrigano, ma occhio anche a Palladino. Più defilata, invece, l’opzione di un ritorno di Thiago Motta, sotto contratto con i bianconeri fino al 2027.