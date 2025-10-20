20 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:11

Balla la panchina di Tudor, Palladino tra i candidati alla sostituzione con Spalletti e Mancini

20 Ottobre · 09:46

Dopo la sconfitta con il Como è in bilico la posizione di Igor Tudor alla Juventus con Raffaele Palladino in lizza per la sostituzione

Aria già pesante in quel di Torino. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” Igor Tudor rischia l’esonero in casa Juventus. I bianconeri sono a secco di vittorie dal 13 settembre e ieri hanno perso la prima partita in campionato per mano del Como di Cesc Fabregas. In caso di esonero i nomi vagliati dalla Juventus sono quelli vociferati sulle prime pagine dei giornali. Spalletti e Mancini intrigano, ma occhio anche a Palladino. Più defilata, invece, l’opzione di un ritorno di Thiago Motta, sotto contratto con i bianconeri fino al 2027.

