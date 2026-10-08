Baldini: "Sono felice di aver assistito a un gol fenomenale di un ragazzo speciale come Ndour"

"Pio Esposito vuole giocare l’Europeo: speriamo ce lo lascino"

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport è intervenuto il CT della Nazionale U21, Silvio Baldini, reduce dalle ottime prestazioni della sua squadra e dalla qualificazione ai prossimi Europei di categoria.

Il tecnico si è soffermato anche sullo straordinario gol realizzato da Cher Ndour: «Nel calcio ne ho viste di tutti i colori, ma un gol come quello di Ndour non l’avevo mai visto. Sono felice di poter raccontare di aver assistito a una rete fenomenale realizzata da un ragazzo speciale come lui».

Baldini ha poi fatto chiarezza sulle possibili convocazioni dalla Nazionale maggiore in vista dell'Europeo: «Mi porto i ragazzi che ho e non chiamerò nessuno dalla Nazionale maggiore. L’unico che mi ha sempre dato la sua disponibilità è Pio Esposito, nel caso in cui non fosse convocato con la Nazionale maggiore. Quando ci siamo lasciati a giugno mi ha detto che vorrebbe giocare l’Europeo. Speriamo non ci siano intoppi e che ce lo lascino».