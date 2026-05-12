Baldini convocherà in blocco l'U21 per le amichevoli di giugno. Spazio, fra gli altri, a Comuzzo e Ndour

Questa la notizia che proviene da Silvio Baldini stesso, che ha dichiarato: "E' un atto con una logica. Chi non ha centrato la qualificazione mondiale non ha le motivazioni"

Cronache di spogliatoio riporta sui suoi canali social una notizia sulla Nazionale Maggiore. Scrive: "Nominato ct ad interim dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso, Silvio Baldini ha le idee chiare sulle convocazioni di giugno: come ha spiegato durante la cerimonia del 'Premio Maurizio Maestrelli', per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia verranno convocati i giocatori dell'Under 21".

Queste le parole di Baldini: "Essendo l’allenatore dell’Under 21 e con mister Gattuso che si è dimesso, per le due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia convocherò solo giocatori dell’Under 21. È un atto con una logica, non di coraggio. Il CT che verrà dopo il 22 giugno deve sapere il livello di questi ragazzi. È inutile che metta insieme tante persone, tra cui i calciatori che non hanno centrato la qualificazione al Mondiali, poiché non avranno le motivazioni e vorranno staccare la spina. Bisogna saper scegliere le persone giuste. Al momento della proposta, ho detto al presidente Gravina ‘Accetto, ma porto l’U21’. Voglio valorizzare il mio lavoro e far vedere chi sono questi ragazzi".

Duque, a giugno, spazio per i calciatori della Fiorentina Pietro Comuzzo e Niccolò Fortini, insieme ovviamente a Cher Ndour, che tanto bene ha fatto con la Nazionale U21 di Baldini.