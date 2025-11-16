16 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:21

Baldini: "A destra rientra Fortini, titolare nella Fiorentina: Niccolò è un giocatore bravo e valido"



16 Novembre · 15:20



Fortini Silvio Baldini

Dopo la sconfitta dell’Italia Under 21 contro la Polonia, che ha visto il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo partire dal primo minuto, il ct Silvio Baldini ha analizzato così la gara in conferenza stampa: “Purtroppo il risultato ci penalizza, ed è quello che conta. È un peccato, perché la partita era su un binario favorevole: non stavamo rischiando nulla. Poi abbiamo perso equilibrio sulla fascia destra (dove operava anche Comuzzo) e loro sono stati bravi a ripartire. Da lì è seguito un momento di smarrimento.”

Il tecnico ha però voluto sottolineare anche gli aspetti positivi: “È una sconfitta amara, ma i ragazzi sono stati bravi. Dobbiamo imparare anche da partite come questa: i grandi traguardi passano pure attraverso le cadute. Se uno ha paura non può esprimere le proprie qualità. Andiamo alla prossima gara con fiducia e serenità: ce la giochiamo.”

Baldini si è soffermato poi sulle situazioni individuali: “Koleosho sarà squalificato, così come Palestra che era diffidato. Ma fa parte del gioco e abbiamo alternative. A destra rientra Fortini, che è titolare nella Fiorentina: non è certo l’ultimo arrivato. Niccolò è un giocatore bravo e affidabile.”

