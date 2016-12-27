Baiano: "A queste cifre Kalinic va venduto. L'offerta al giocatore farà la differenza"

Certi ingaggi sono impareggiabili, anche se so che Sousa vorrebbe trattenerlo

Francesco Baiano, 119 presenze 29 gol con la maglia della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di Lady Radio: "A queste cifre Kalinic va venduto, credo che la differenza sia l'offerta economica al giocatore. Certi ingaggi sono impareggiabili. Una soluzione potrebbe essere quella di dare fiducia a Babacar fino a giugno e poi investire i soldi nella sessione di mercato estiva. Magari si potrebbe prendere un profilo low cost, ma almeno possiamo vedere il valore di Babacar con continuità. L'unico problema di questo scenario sarebbe Sousa, che mi pare lo abbia già bocciato. Gli allenatori però vanno i giocatori restano".