Baiano contro Vanoli: "Non puoi togliere chi ti può risolvere le partite per Gnonto. Scegli un 11 titolare"

Il duro attacco di Ciccio Baiano verso Paolo Vanoli

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Baiano ha parlato TMW Radio: "La Fiorentina che con Vanoli sembrava potesse cambiare la situazione, ma dopo poco le cose sono tornate come prima… la situazione è drammatica. Se individui un giocatore che ti può risolvere le partite, lo tieni in campo e non lo fai uscire per mettere Gnonto”.

“Mi chiedo dopo 10 partite, chi sono i titolari di questa Fiorentina? Cambia sempre la difesa, che è vero che prende sempre 2-3 gol, ma una scelta la vorrai fare o no? Chi è il centravanti titolare? In mezzo al campo poi...".



