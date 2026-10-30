Baiano contro Vanoli: "Non puoi togliere chi ti può risolvere le partite per Gnonto. Scegli un 11 titolare"
Il duro attacco di Ciccio Baiano verso Paolo Vanoli
A cura di Redazione Labaroviola
30 ottobre 2026 14:36
L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Baiano ha parlato TMW Radio: "La Fiorentina che con Vanoli sembrava potesse cambiare la situazione, ma dopo poco le cose sono tornate come prima… la situazione è drammatica. Se individui un giocatore che ti può risolvere le partite, lo tieni in campo e non lo fai uscire per mettere Gnonto”.
“Mi chiedo dopo 10 partite, chi sono i titolari di questa Fiorentina? Cambia sempre la difesa, che è vero che prende sempre 2-3 gol, ma una scelta la vorrai fare o no? Chi è il centravanti titolare? In mezzo al campo poi...".