Baggio ricorda Schillaci: "Anche stavolta hai voluto sorprendermi. Fratelli d'Italia per sempre"

Attraverso il proprio account Instagram anche Roberto Baggio, compagno di Salvatore Schillaci in quel fantastico Mondiale di Italia ’90 ha voluto ricordare l’ex attaccante di Juventus e Inter nel gior...

Attraverso il proprio account Instagram anche Roberto Baggio, compagno di Salvatore Schillaci in quel fantastico Mondiale di Italia ’90 ha voluto ricordare l’ex attaccante di Juventus e Inter nel giorno della sua scomparsa all’età di 59 anni dopo una lunga malattia: “Ciao mio caro amico, anche stavolta hai voluto sorprendermi. Rimarranno per sempre impresse nel mio cuore le notti magiche di ITALIA 90 vissute insieme. Fratelli d’Italia per sempre”.

Funaro: “Commisso? Mi auguro un faccia a faccia costruttivo nell’interesse di Firenze”

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