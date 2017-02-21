Baggio: "Faccio fatica ad accettare il rigore sbagliato a Usa '94, però mi ha aiutato a rimanere umile"

Ho pensato a tutti i finali possibili, ma non a quello. La vita è una sfida continua

Roberto Baggio, pochi giorno dopo aver compiuto 50 anni, si è concesso ai microfoni di Sport Mediaset. Fatto piuttosto insolito per uno che, una volta abbandonato il calcio giocato, ha preferito vivere lontano dalla luce dei riflettori che ne hanno illumianto la carriera per quasi vent'anni.

"Quello è un ricordo per tutta la vita, me lo ricorderò sempre. Italia-Brasile l’ho cercata, l’ho voluta, arrivandoci a 27 anni. Ho pensato a tutti i finali possibili, ma non a quello. Faccio fatica ad accettarlo. Quello che mi è successo mi ha aiutato a rimanere umile, la vita è una sfida continua".