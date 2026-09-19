Baggio contro il Prato, diffida da 150mila euro per un'immagine sui social. Il club: "estranei dai fatti"

Diffida dai legali di Baggio per un’immagine sui social: il club respinge le accuse

L'Ac Prato ha ricevuto una diffida dai legali di Roberto Baggio per aver utilizzato, a fini promozionali e senza autorizzazione, l'immagine del campione sui social. La società toscana, che milita in Serie D, ha immediatamente respinto ogni responsabilità, dichiarandosi estranea ai fatti contestati.



leri il Prato ha ricevuto una diffida dai legali di Roberto Baggio nella quale si attribuisce alla società la pagina Instagram "malatopeiprato" e si contesta l'utilizzo a fini promozionali dell'immagine del campione, alterata con strumenti di intelligenza artificiale, con richiesta di rimozione dei contenuti, di rettifica pubblica e di pagamento della somma di 150.000 euro.



Il club ha immediatamente preso le distanze dalla vicenda con una nota ufficiale: "La pagina 'malatopeiprato' non è gestita, controllata né in alcun modo riconducibile ad AC Prato. I canali ufficiali del Club sono esclusivamente il sito acprato.it e i profili social a esso collegati, tra cui il profilo Instagram

@acprato1908. La Società non ha mai utilizzato, su alcun canale, il nome o l'immagine di Roberto Baggio, e nessun contenuto della pagina in questione è mai stato pubblicato o condiviso dai canali del Club". Lo scrive tuttoilmercatoweb.com

