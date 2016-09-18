Badelj: “Vittoria meritata, abbiamo riconquistato i tifosi. Continuare su questa strada”

Abbiamo faticato nel primo tempo, poi nella ripresa siamo riusciti a bloccare le manovre della Roma

Parla ai microfoni di Premium Sport il man of the match Milan Badelj, protagonista di una partita attenta ed ordinata e autore della rete che ha steso la Roma nel finale.

"Serviva una vittoria contro una grande squadra come la Roma per riconquistare la fiducia in noi stessi e quella dei tifosi".

Analizza anche l'andamento della gara: "Nel primo tempo abbiamo fatto più fatica, poi nella ripresa siamo entrati in campo con un altro spirito e siamo riusciti a bloccare le manovre della Roma. Penso che stasera abbiamo fatto molto bene e abbiamo meritato di vincere".

Conclude sulla situazione attuale della squadra: "Dobbiamo proseguire su questa strada perché questa è la nostra dimensione, serve concentrazione partita dopo partita. Solo così possiamo migliorarci".