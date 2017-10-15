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Badelj: "Vittoria importantissima, così si esce dai momenti difficili. E il contratto..."

Milan Badelj è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Fiorentina-Udinese: "A Verona non si è vista la vera Fiorentina. Oggi servivano tre punti per riscattarci, e ce li siamo meritati".Pr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 ottobre 2017 14:32
Badelj: "Vittoria importantissima, così si esce dai momenti difficili. E il contratto..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
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Milan Badelj è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Fiorentina-Udinese: "A Verona non si è vista la vera Fiorentina. Oggi servivano tre punti per riscattarci, e ce li siamo meritati".

Prosegue sul momento attualmente attraversato dalla squadra: "Nei momenti difficili e pesanti, quanto tutto non va come vorremmo, dobbiamo comportarci sempre così. È in questo modo che si esce dalle situazioni delicate, si tratta di una vittoria importantissima".

Conclude sul suo contratto: "Ancora non ho incontrato la società per parlare del rinnovo, ma sicuramente ci sarà tempo e modo di farlo. Io sono molto contento qua  sto cercando di dare sempre il massimo".

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