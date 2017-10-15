Badelj: "Vittoria importantissima, così si esce dai momenti difficili. E il contratto..."

Milan Badelj è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Fiorentina-Udinese: "A Verona non si è vista la vera Fiorentina. Oggi servivano tre punti per riscattarci, e ce li siamo meritati".Pr...

Milan Badelj è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Fiorentina-Udinese: "A Verona non si è vista la vera Fiorentina. Oggi servivano tre punti per riscattarci, e ce li siamo meritati".

Prosegue sul momento attualmente attraversato dalla squadra: "Nei momenti difficili e pesanti, quanto tutto non va come vorremmo, dobbiamo comportarci sempre così. È in questo modo che si esce dalle situazioni delicate, si tratta di una vittoria importantissima".

Conclude sul suo contratto: "Ancora non ho incontrato la società per parlare del rinnovo, ma sicuramente ci sarà tempo e modo di farlo. Io sono molto contento qua sto cercando di dare sempre il massimo".