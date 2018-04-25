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Badelj, una corsa contro il tempo per esserci contro Napoli. La situazione aggiornata...

Badelj e una corsa contro il tempo per esserci domenica contro il Napoli. (...) Per la prima volta il giocatore è sceso sul terreno di gioco del centro sportivo, ma ha fatto differenziato e non ha lav...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 aprile 2018 14:23
Badelj, una corsa contro il tempo per esserci contro Napoli. La situazione aggiornata... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Badelj
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Badelj e una corsa contro il tempo per esserci domenica contro il Napoli. (...) Per la prima volta il giocatore è sceso sul terreno di gioco del centro sportivo, ma ha fatto differenziato e non ha lavorato con il resto del gruppo. (...) Oggi sarà già una giornata importante perché verrà rivalutato dopo il lavoro svolto ieri pomeriggio. Fondamentali le risposte fisiche e perfino le sensazioni. A decidere alla fine della settimana sarà lo stesso Badelj insieme allo staff atletico (...) Tecnicamente ha finito con la fisioterapia e i medici lo hanno riconsegnato allo staff atletico che da questo momento prende in mano le redini della situazione. (...) La sua presenza domenica sarebbe preziosa per l’emergenza a centrocampo, vista la squalifica di Dabo.

Il Corriere dello Sport Stadio

 

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