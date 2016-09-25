Badelj: telenovela infinita. Ora spunta anche il Tottenham

Come riporta il "Daily Mirror" il club londinese sarebbe pronto a sborsare 10 milioni per il centrocampista

Sembrano non voler avere fine le voci di mercato che si addensano attorno a Milan Badelj. Infatti, come riportato sulle pagine del tabloid inglese "Daily Mirror", sembra che nella trattativa, che vede già la minacciosa presenza del Milan, sia intenzionato ad inserirsi anche il Tottenham. Il club londinese, stando alle indiscrezioni, sarebbe pronto a sborsare una cifra che si aggira sui 10 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del centrocampista croato già nel prossimo mercato di gennaio.