Badelj, stagione praticamente finita: il report medico è peggio di un incubo. Le condizioni...

Un report medico che è peggio di un incubo, perché estremamente reale. E uno stop che rischia di rovinare tutti i piani viola per il finale di stagione. Così scrive La Gazzetta dello Sport. Gli esami...

Un report medico che è peggio di un incubo, perché estremamente reale. E uno stop che rischia di rovinare tutti i piani viola per il finale di stagione. Così scrive La Gazzetta dello Sport. Gli esami del caso svolti ieri da Milan Badelj hanno certificato una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro tra 1° e 2° grado. Il regista croato si era fatto male nell’amichevole tra la Nazionale e il Messico e dovrebbe star fuori almeno tutto il mese di aprile.