Badelj: "Scelto la Lazio per il progetto, è una squadra che anche l'anno scorso..."

Milan Badelj si è presentato, queste le sue prime parole: «Ho scelto la Lazio per il progetto, ha una grande volontà di raggiungere obiettivi. Nelle scelte tecniche non vorrei entrare, decide il miste...

Milan Badelj si è presentato, queste le sue prime parole: «Ho scelto la Lazio per il progetto, ha una grande volontà di raggiungere obiettivi. Nelle scelte tecniche non vorrei entrare, decide il mister. Alla fine facciamo quello che lui ci chiede. Io posso giocare sia davanti alla difesa che in coppia. Io sono disposto a giocare in tutte le posizioni del centrocampo. Non ho paura della concorrenza, questo spinge il giocatore a fare sempre di più. Mondiale? Storia bellissima per il nostro paese, siamo riusciti ad arrivare in finale dei Mondiali è ciò è stato bellissimo. Ho scelto la Lazio perchè è un squadra che anche l’anno scorso, con il suo calcio offensivo, durante la partita con il tempo e il suo modo di gioco mette in difficoltà l’avversario» (fonte lazionews24.com)