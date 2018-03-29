Badelj, riportata una lesione al collaterale destro

ACF Fiorentina comunica che il calciatore Milan Badelj, nel corso dell'amichevole Messico-Croazia, ha riportato unalesione del legamento collaterale

ACF Fiorentina comunica che il calciatore Milan Badelj, nel corso dell'amichevole Messico-Croazia, ha riportato una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro tra il primo ed il secondo grado. L'atleta ha già iniziato le terapie del caso e le sue condizioni verranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni. A riportarlo è ViolaChannel.