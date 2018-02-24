Badelj, Fiorentina non molla e fissa nuovo incontro. Il problema però non sono i soldi...

Il futuro Milan Badelj? Se ne parla oggi sul Corriere dello Sport – Stadio. Il croato è a un bivio, deve decidere se rinnovare o no, ma come dichiarato dal sottoscritto qualche settimana fa la possibi...

Il futuro Milan Badelj? Se ne parla oggi sul Corriere dello Sport – Stadio. Il croato è a un bivio, deve decidere se rinnovare o no, ma come dichiarato dal sottoscritto qualche settimana fa la possibilità di prolungare c’è. Non è un caso che tra qualche settimana ci sarà un nuovo appuntamento in agenda tra l’entourage del giocatore e la dirigenza viola. Il giocatore però vorrebbe tornare a giocare la Champions: il “progetto” conta più dei soldi, nonostante la moglie in riva all’Arno si trovi benissimo.